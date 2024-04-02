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Опубликованы кадры изнутри трофейной немецкой БМП Marder

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Опубликованы кадры изнутри трофейной немецкой БМП Marder, захваченной российскими военными в боях около Авдеевки (ДНР).
Опубликованы кадры изнутри трофейной немецкой БМП Marder
  • RT

Бойцы рассказали корреспонденту RT Саргону Хадая, что в Marder прилетел FPV-дрон.

ВСУ были вынуждены бросить бронемашину при отступлении.

Они попытались её уничтожить, но не смогли. Теперь российские специалисты разберут БМП на части и изучат.

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