Опубликованы кадры изнутри трофейной немецкой БМП Marder, захваченной российскими военными в боях около Авдеевки (ДНР).

Бойцы рассказали корреспонденту RT Саргону Хадая, что в Marder прилетел FPV-дрон.

ВСУ были вынуждены бросить бронемашину при отступлении.

Они попытались её уничтожить, но не смогли. Теперь российские специалисты разберут БМП на части и изучат.