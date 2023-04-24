Адвокат Пономарёва: за нарушение новых правил жарки шашлыка на даче могут оштрафовать
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С 1 марта 2023 года изменился порядок жарки шашлыков на мангале на даче, напомнила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
«На сегодняшний день от мангала до постройки должно быть не менее 5 м. На участке не должно быть хвойных ветвей, торфяной почвы и так далее», — уточнила Пономарёва.
Запрещено жарить шашлык при скорости ветра более 10 м/с, а если мангал без ограждения — то при скорости ветра, превышающей 5 м/с.
Размер штрафа за подобные правонарушения может достигать 20 тыс. рублей, уточнила юрист.
Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.