Адвокат Пономарёва: за нарушение новых правил жарки шашлыка на даче могут оштрафовать

Адвокат Елена Пономарёва рассказала, что теперь россияне при жарке шашлыка на даче должны соблюдать правила безопасности, в противном случае им может грозить штраф.

С 1 марта 2023 года изменился порядок жарки шашлыков на мангале на даче, напомнила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

«На сегодняшний день от мангала до постройки должно быть не менее 5 м. На участке не должно быть хвойных ветвей, торфяной почвы и так далее», — уточнила Пономарёва.

Запрещено жарить шашлык при скорости ветра более 10 м/с, а если мангал без ограждения — то при скорости ветра, превышающей 5 м/с.

Размер штрафа за подобные правонарушения может достигать 20 тыс. рублей, уточнила юрист.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.