Депутат Бессараб: благодаря новому фонду все ветераны смогут получать одинаковую поддержку

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT создание в России фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов.

Депутат отметила, что о создании подобного фонда президент России Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.

«Он обозначил особую заботу государства, которая должна быть проявлена обо всех защитниках Донбасса, ветеранах боевых действий, участвующих в СВО, и о семьях военнослужащих. Президент тогда поставил задачу не просто создать такой фонд, но и обеспечить координацию поддержки семей военнослужащих со стороны специалистов фонда с закреплением за специалистом фонда конкретной семьи военнослужащего, чтобы определить, какая поддержка и помощь от государства необходима семье», — рассказала Бессараб.

Она обратила внимание на то, что специалисты фонда будут заниматься множеством различных вопросов: начиная от реабилитации самого ветерана и заканчивая устройством детей военнослужащего в детский сад или трудоустройством на работу его жены.

«Начиная от санаторно-курортного лечения и медицинского обслуживания и заканчивая всеми-всеми потребностями, которые могут быть у семья военнослужащего», — пояснила парламентарий.

Она также добавила, что данный фонд призван уравнять ветеранов боевых действий в предоставлении мер поддержки независимо от того, где они проживают и имеются ли соответствующие средства у регионального бюджета.

«Сегодня есть достаточно большой пакет законов на федеральном и региональном уровнях, которые обеспечивают взаимодействие государства и регионов с военнослужащими и их семьями. Но упорядочить эти действия крайне необходимо для того, чтобы на всей территории России ветераны боевых действий могли получать одинаковые меры поддержки», — заключила собеседница RT.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов.

Уточняется, что фонд «Защитники Отечества» будет оказывать поддержку, в частности, ветеранам спецоперации и участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.