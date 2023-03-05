МВД ДНР пресекло незаконное собрание молодёжи в Макеевке

МВД Донецкой Народной Республики пресекло незаконное собрание молодёжи в Макеевке.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

«В центре Макеевки собралась группа несовершеннолетних в возрасте от семи до 18 лет. Сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике полностью контролировали ситуацию и не допустили нарушений общественного порядка», — говорится в сообщении.

Шесть несовершеннолетних были задержаны, с ними провели профилактическую беседу.

После проведения проверки подростки были поставлены на учёт в службе по делам несовершеннолетних, уточнили в МВД.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв сообщил, что попал под обстрел во время посещения расположения бригады морской пехоты ВС России под Угледаром в Донецкой Народной Республике.