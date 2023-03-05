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Телеведущий Соловьёв сообщил, что попал под обстрел во время посещения ДНР

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Телеведущий Владимир Соловьёв сообщил, что попал под обстрел во время посещения расположения бригады морской пехоты ВС России в Донецкой Народной Республике.
Телеведущий Соловьёв сообщил, что попал под обстрел во время посещения ДНР
  • РИА Новости

«По населённому пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба», — приводит ТАСС его слова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

5 марта ВСУ нанесли два удара из РСЗО HIMARS по центру города Волновахи в Донецкой Народной Республике в то время, когда там проходил митинг по случаю годовщины гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.

Следователи СК России осмотрели и зафиксировали место обстрела в городе Волновахе (ДНР) из РСЗО HIMARS.

Также в ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватскому району десять ракет из РСЗО.

Российские военные за сутки уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

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