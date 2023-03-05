ВСУ обстреляли из HIMARS Волноваху, где проходил митинг памяти Владимира Жоги

ВС Украины нанесли два удара из РСЗО HIMARS по центру города Волновахи в ДНР.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

Уточняется, что удар был нанесён во время митинга по случаю годовщины гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.

Зинченко сообщил, что украинские военные «полностью разбомбили» здание бывшего дома быта рядом с домом культуры, где проходил митинг.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Волновахе в ДНР.

Российские военные за сутки уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

В Донецке открыли мемориальную табличку в честь Владимира Жоги, который погиб год назад при освобождении города Волновахи.

Табличку установили на Республиканском центре беспилотных систем имени Владимира Жоги, который был открыт по его инициативе.