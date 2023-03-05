Минобороны: на Южно-Донецком направлении уничтожено до 80 украинских солдат

Российские военные уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что нанесено поражение подразделениям ВС Украины в районах населённых пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР.

«Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20», — сказано в сводке ведомства.

27 февраля группировка войск ВС России «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 95 украинских военнослужащих.