Узнать больше

Минобороны: на Южно-Донецком направлении уничтожено до 80 украинских солдат

Короткая ссылка
Российские военные уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Минобороны: на Южно-Донецком направлении уничтожено до 80 украинских солдат
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что нанесено поражение подразделениям ВС Украины в районах населённых пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР.

«Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20», — сказано в сводке ведомства.

27 февраля группировка войск ВС России «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 95 украинских военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить