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Группировка «Восток» ВС России уничтожила за сутки до 95 украинских военных

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Группировка войск ВС России «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила до 95 украинских военнослужащих.

«...нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Никольское, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Зелёный Гай Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 95 украинских военнослужащих», — заявили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что населённый пункт Парасковиевка в ДНР освобождён в результате успешного наступления добровольцев штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, а также при поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск.

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