В результате успешного наступления: в Минобороны России заявили об освобождении Парасковиевки в ДНР

Населённый пункт Парасковиевка в ДНР освобождён в результате успешного наступления добровольцев штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, а также при поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск. Об этом заявили в Минобороны России. По данным ведомства, за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли более 115 военнослужащих, две установки РСЗО «Град» и другую технику.

В ходе наступления на Донецком направлении освобождён населённый пункт Парасковиевка (Донецкая Народная Республика), заявили в Минобороны России.

«На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск полностью освободили населённый пункт Парасковиевка», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным Минобороны РФ, за сутки на этом направлении противник потерял свыше 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

В свою очередь, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск «Восток» поразили подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Доброволье (ДНР), а также Гуляйполе и Юрковка (Запорожская область).

Противник за сутки потерял на этом направлении до 60 военнослужащих, три склада боеприпасов, один танк, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Херсонском направлении за сутки уничтожены склад боеприпасов украинских войск, самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт», самоходная гаубица «Гвоздика» и три гаубицы Д-30.

На Купянском направлении огнём артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск поражены живая сила и техника противника на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и Харьковской области. За сутки уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, один танк и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки «Центр» уничтожены до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и технику в 124 районах. Истребительная авиация ВКС России сбила в воздушном бою самолёт Су-27 Воздушных сил Украины в районе Изюма (Харьковская область).

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Также уничтожено 15 украинских беспилотников.

Кадры освобождённых от ВСУ позиций

Военкор RT Влад Андрица опубликовал кадры, заснятые на бывших позициях ВСУ в районе Белогоровки (ДНР).

Как рассказал журналисту боец с позывным Заяц, ВСУ хорошо подготовили позиции, разместив колючую проволоку и разложив мины. По словам военного, чтобы «выкурить противника», нужно хирургически точно попадать в окопы.

Российский военнослужащий показал бывшие позиции ВСУ, которые отбили спецназ «Ахмат» и 2-й армейский корпус ВС РФ

«Дальше туда, к железной дороге, у них окоп длиной метров под 200. Мы туда заскочили, там уже окопные бои были — закидывали друг друга гранатами», — рассказал боец.

О взятии этих позиций у себя в Telegram-канале также сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, после интенсивных боёв под контроль российских военных перешло порядка 5 км территории, а также выход на железную дорогу, ведущую в Северск.

Росгвардия обезвредила опасные предметы в Запорожской и Херсонской областях

В Росгвардии заявили, что за неделю военнослужащие инженерно-сапёрных подразделений, выполняющие служебно-боевые задачи СВО в Запорожской и Херсонской областях, обнаружили и уничтожили более 200 взрывоопасных предметов. Среди них гранаты, снаряды, мины, в том числе иностранного производства, а также более 2 кг тротила.

Как сообщили в ведомстве, при проведении инженерной разведки участка под железобетонным мостом вблизи одного из населённых пунктов также найдены и уничтожены ПТУР и несколько ручных противотанковых гранатомётов.