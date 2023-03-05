В Донецке открыли мемориальную табличку в честь комбата «Спарты» Владимира Жоги

В Донецке открыли мемориальную табличку в честь командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, который погиб год назад при освобождении города Волновахи.

Табличку, как передаёт РИА Новости, установили на Республиканском центре беспилотных систем имени Владимира Жоги, который был открыт по его инициативе.

Отец погибшего Артём Жога сказал, что рад успешной работе центра, где обучаются управлению БПЛА.

«Владимир говорил, что за беспилотниками будущее», — добавил он.

В конце августа Общероссийский народный фронт передал 86 беспилотных летательных аппаратов учебному центру по управлению БПЛА имени Владимира Жоги — командира батальона «Спарта», который погиб при освобождении Волновахи.