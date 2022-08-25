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Пушилин сообщил о передаче 86 БПЛА учебному центру имени Владимира Жоги

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Общероссийский народный фронт передал 86 беспилотных летательных аппаратов учебному центру по управлению БПЛА имени Владимира Жоги — командира батальона «Спарта», который погиб при освобождении Волновахи.
Пушилин сообщил о передаче 86 БПЛА учебному центру имени Владимира Жоги
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём Telegram.

По его словам, передача беспилотников осуществлялась совместно с заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

Кроме того, Пушилин выразил благодарность всем россиянам за помощь, которая позволит военным «на передовой выполнять свою тяжёлую работу эффективнее».

В мае на Аллее Героев в парке культуры и отдыха в Донецке открыли памятник Герою России и ДНР, комбату «Спарты» полковнику Владимиру Жоге с позывным Воха.

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