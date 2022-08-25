Пушилин сообщил о передаче 86 БПЛА учебному центру имени Владимира Жоги
- РИА Новости
Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём Telegram.
По его словам, передача беспилотников осуществлялась совместно с заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.
Кроме того, Пушилин выразил благодарность всем россиянам за помощь, которая позволит военным «на передовой выполнять свою тяжёлую работу эффективнее».
В мае на Аллее Героев в парке культуры и отдыха в Донецке открыли памятник Герою России и ДНР, комбату «Спарты» полковнику Владимиру Жоге с позывным Воха.