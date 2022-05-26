В Донецке открыли памятник погибшему командиру «Спарты» Владимиру Жоге

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В столице Донецкой Народной Республики на Аллее героев в Парке культуры и отдыха открыли памятник Герою России и ДНР, комбату «Спарты» полковнику Владимиру Жоге с позывным Воха.
В Донецке открыли памятник погибшему командиру «Спарты» Владимиру Жоге
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Как сообщает РИА Новости, церемонию открытия памятника посетил глава республики Денис Пушилин.

«Мечта Вохи была сделать Донбасс свободным. Это и наша мечта... Так это и будет благодаря таким, как Воха, таким, как Мотор, Гиви (комбаты «Спарты» и «Сомали». — RT) и Александр Владимирович Захарченко и тысячи таких, которые сейчас на передовой», — cказал он.

Ранее глава ДНР заявил, что Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города.

Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.

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