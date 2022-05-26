В Донецке открыли памятник погибшему командиру «Спарты» Владимиру Жоге
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
Как сообщает РИА Новости, церемонию открытия памятника посетил глава республики Денис Пушилин.
«Мечта Вохи была сделать Донбасс свободным. Это и наша мечта... Так это и будет благодаря таким, как Воха, таким, как Мотор, Гиви (комбаты «Спарты» и «Сомали». — RT) и Александр Владимирович Захарченко и тысячи таких, которые сейчас на передовой», — cказал он.
Ранее глава ДНР заявил, что Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города.
Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.