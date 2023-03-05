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Следователи СК России осмотрели место обстрела в Волновахе из HIMARS

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Следователи СК России осмотрели и зафиксировали место обстрела в городе Волновахе (ДНР) из РСЗО HIMARS.
Следователи СК России осмотрели место обстрела в Волновахе из HIMARS
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Сотрудники СК произвели осмотр места происшествия в городе Волновахе в ДНР, где предположительно было два попадания из РСЗО HIMARS в здание», — сообщил представитель ведомства.

Следователи изымают осколки фрагментов снарядов для дальнейшей отправки их на экспертизу.

5 марта ВСУ нанесли два удара из РСЗО HIMARS по центру города Волновахи в Донецкой Народной Республике в то время, когда там проходил митинг по случаю годовщины гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.

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