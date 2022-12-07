Стоматолог Мартынова посоветовала максимально очищать поверхность зубов для профилактики кариеса

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Елена Мартынова напомнила, что кариес приводит к разрушению тканей зубов.

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что необходимо максимально очищать поверхность зубов и межзубные промежутки.

«Выход — коррекция навыков чистки зубов на приёме у стоматолога, подбор щётки и предметов гигиены, обследования раз в полгода для ранней диагностики стоматологических заболеваний, профессиональная гигиена как минимум два раза в год», — перечислила Мартынова.

По её словам, бывают и ситуации, при которых даже тщательная домашняя гигиена не приносит результата — например, из-за неправильного прикуса.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.