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Юрист Кузнецов назвал изменения в порядке обеспечения инвалидов средствами реабилитации

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Юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Никита Кузнецов рассказал, что с 22 ноября будет скорректирован порядок обеспечения инвалидов и ветеранов средствами реабилитации и протезами.
Юрист Кузнецов назвал изменения в порядке обеспечения инвалидов средствами реабилитации
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в соответствующем приказе Фонда социального страхования, пишет Life.ru.

В частности, закреплён порядок оказания госуслуги с использованием электронного сертификата. Клиенту, независимо от способа подачи заявления, в личный кабинет на Едином портале госуслуг будут направляться уведомления. Из них станет понятен ход предоставления услуги, а также её результаты, уточнила эксперт.

Заявитель может предоставить все необходимые документы в электронном виде.

При этом с трёх до пяти рабочих дней увеличен срок выдачи направлений в отобранные организации для получения услуг по сурдопереводу и тифлосурдопереводу.

Ранее сайт Newinform сообщал, что детский омбудсмен Мария Львова-Белова в качестве спикера на XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах России подняла тему создания в стране центров дневного пребывания для детей с инвалидностью.

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