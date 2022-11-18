Юрист Кузнецов назвал изменения в порядке обеспечения инвалидов средствами реабилитации
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Об этом говорится в соответствующем приказе Фонда социального страхования, пишет Life.ru.
В частности, закреплён порядок оказания госуслуги с использованием электронного сертификата. Клиенту, независимо от способа подачи заявления, в личный кабинет на Едином портале госуслуг будут направляться уведомления. Из них станет понятен ход предоставления услуги, а также её результаты, уточнила эксперт.
Заявитель может предоставить все необходимые документы в электронном виде.
При этом с трёх до пяти рабочих дней увеличен срок выдачи направлений в отобранные организации для получения услуг по сурдопереводу и тифлосурдопереводу.
Ранее сайт Newinform сообщал, что детский омбудсмен Мария Львова-Белова в качестве спикера на XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах России подняла тему создания в стране центров дневного пребывания для детей с инвалидностью.