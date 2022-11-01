В Москве завершился конкурс для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс»

В Москве подвели итоги конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс». Мероприятие включало в себя целый ряд направлений — от робототехники до сити-фермерства.

В конкурсе приняли участие несколько тысяч человек со всей страны, в их числе 200 москвичей, передаёт НТВ.

В течение трёх дней за происходящим наблюдали специалисты службы занятости. Они подсказывали участникам и гостям чемпионата, как составить резюме, подготовиться к собеседованию и найти работу.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, именно трудоустройство и получение инвалидами возможности заниматься любимым делом и является главной целью конкурса.

Ранее НСН сообщала, что в Москве около 3 тыс. человек с инвалидностью нашли с 2021 года работу с помощью сервисов, направленных на таргетированное трудоустройство, и при поддержке специалистов службы занятости населения.