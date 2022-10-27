Глава Ивановской области Воскресенский назвал недопустимыми «облавы» на мужчин в регионе

Глава Ивановской области Станислав Воскресенский назвал недопустимыми «облавы» на мужчин призывного возраста в регионе. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Глава региона посетил военкомат в Иванове и отметил, что в целом работа организована в нём хорошо.

При этом Воскресенский рассказал, что ему поступают жалобы из ряда муниципалитетов Ивановской области, в том числе из областного центра, о том, что «ведутся какие-то облавы, какие-то недопустимые действия».

«Я могу сказать вам: это недопустимо», — отметил глава региона.

Воскресенский поручил: «Все нарушения надо выявить и всех виновных наказать, кто такое допустил».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал обращаться в Генпрокуратуру в случае «облавы» военкоматами.