Глава Ивановской области Воскресенский назвал недопустимыми «облавы» на мужчин в регионе
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Глава региона посетил военкомат в Иванове и отметил, что в целом работа организована в нём хорошо.
При этом Воскресенский рассказал, что ему поступают жалобы из ряда муниципалитетов Ивановской области, в том числе из областного центра, о том, что «ведутся какие-то облавы, какие-то недопустимые действия».
«Я могу сказать вам: это недопустимо», — отметил глава региона.
Воскресенский поручил: «Все нарушения надо выявить и всех виновных наказать, кто такое допустил».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал обращаться в Генпрокуратуру в случае «облавы» военкоматами.