Песков призвал обращаться в Генпрокуратуру в случае «облавы» военкоматами
- РИА Новости
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Таким образом он прокомментировал информацию о том, что в Москве и Санкт-Петербурге начали раздавать повестки около метро.
«Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идёт об этом, то это одно. Если речь идёт о чём-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять», — цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, людям «не надо «бояться ходить по Москве».
«Надо задать вопрос Генпрокуратуре... Президент же поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. И именно прокуратура отвечает за соблюдение законности», — добавил Песков.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полицейских на призывников.