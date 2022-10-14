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Песков призвал обращаться в Генпрокуратуру в случае «облавы» военкоматами

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал обращаться в Генпрокуратуру в случае «облавы» военкоматами.
Песков призвал обращаться в Генпрокуратуру в случае «облавы» военкоматами
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что в Москве и Санкт-Петербурге начали раздавать повестки около метро.

«Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идёт об этом, то это одно. Если речь идёт о чём-то другом, то это другое. Но здесь опять же нужно каждый конкретный случай проверять», — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, людям «не надо «бояться ходить по Москве».

«Надо задать вопрос Генпрокуратуре... Президент же поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. И именно прокуратура отвечает за соблюдение законности», — добавил Песков.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полицейских на призывников.

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