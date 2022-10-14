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Сенатор Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полицейских на призывников

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полицейских на призывников.
Сенатор Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полицейских на призывников
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Осуществление сотрудниками полиции повальных «облав» на призывников незаконно», — написал Клишас в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат лишь конкретного призывника либо лицо, подлежащее мобилизации, на кого поступил письменный запрос от военного комиссариата. 

Клишас заявил, что у военкомов нет прав действовать в отношении неопределённого круга лиц.

Ранее Клишас призвал дать правовую оценку должностным лицам, которые санкционировали «облавы» на призывников возле станций метро в Москве.

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