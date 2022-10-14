Сенатор Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полицейских на призывников

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полицейских на призывников.

«Осуществление сотрудниками полиции повальных «облав» на призывников незаконно», — написал Клишас в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат лишь конкретного призывника либо лицо, подлежащее мобилизации, на кого поступил письменный запрос от военного комиссариата.

Клишас заявил, что у военкомов нет прав действовать в отношении неопределённого круга лиц.

Ранее Клишас призвал дать правовую оценку должностным лицам, которые санкционировали «облавы» на призывников возле станций метро в Москве.