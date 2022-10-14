Сенатор Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полицейских на призывников
- РИА Новости
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«Осуществление сотрудниками полиции повальных «облав» на призывников незаконно», — написал Клишас в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат лишь конкретного призывника либо лицо, подлежащее мобилизации, на кого поступил письменный запрос от военного комиссариата.
Клишас заявил, что у военкомов нет прав действовать в отношении неопределённого круга лиц.
Ранее Клишас призвал дать правовую оценку должностным лицам, которые санкционировали «облавы» на призывников возле станций метро в Москве.