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Клишас призвал дать правовую оценку санкционировавшим «облавы» на призывников в Москве

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал дать правовую оценку должностным лицам, которые санкционировали «облавы» на призывников в Москве.
Клишас призвал дать правовую оценку санкционировавшим «облавы» на призывников в Москве
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Он прокомментировал заявление члена Совета по правам человека Кирилла Кабанова в Telegram-канале о том, что возле станции метро «Щёлковская» в Москве прошла «облава на уклонистов», в ходе которой, по словам очевидца, «хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь».

«Каждый такой сигнал должен быть проверен, в случае подтверждения — действиям должностных лиц, которые санкционировали такие «облавы», должна быть дана правовая оценка», — заявил Клишас в Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российское Министерство обороны не внесло в нормативно-правовую базу заявленную информацию о не подпадающих под частичную мобилизацию категориях граждан вовремя, поэтому теперь необходимо вносить коррективы.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу вооружённых сил дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации.

Также Шойгу поручил исключить нарушения прав граждан при проведении частичной мобилизации.

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