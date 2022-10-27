Аналитик Таганов заявил, что в настоящее время на покупке жилья в Москве можно сэкономить

Руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимости» Дмитрий Таганов выразил мнение, что в настоящий момент можно приобрести квартиру в Москве несколько дешевле, чем на пике роста цен.

Период ажиотажного роста спроса и стоимости покупки московской недвижимости длился не менее полутора лет, за это время цены слишком увеличились, чтобы покупатель мог рассчитывать на дешевизну, поделился эксперт в беседе с Life.ru.

«Сейчас процесс снижения цен только начался, сколько он продлится, мы пока не знаем. Ведь всё зависит не от самого рынка, а от внешних факторов. Можно ли что-нибудь будет купить в Москве дёшево когда-либо? Сомневаюсь. Сейчас можно рассчитывать приобрести жильё несколько дешевле, чем на пике роста цен», — сказал Таганов.

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.