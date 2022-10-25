Петербургские депутаты предложили защитить гимн России от надругательств

Депутаты из Санкт-Петербурга Антон Соловьёв, Андрей Рябоконь и Денис Четырбок выразили мнение, что гимн России наряду с гербом и флагом должен быть защищён от осквернения угрозой уголовного наказания.

Об этом пишет «Парламентская газета».

Так, депутаты предлагают изменить ст. 329 Уголовного кодекса, в которой на данный момент говорится, что за надругательство над гербом и флагом России полагается ограничение, лишение свободы или принудительные работы.

В статью необходимо внести поправки о том, что такое же наказание может последовать и за надругательство над гимном, считают инициаторы.

Отмечается, что на сегодняшний день за осквернение гимна может наступить лишь административная ответственность по ст. 17.10 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации», по которой граждане могут быть оштрафованы.

22 октября замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что 83% родителей школьников поддержали проведение в начале учебных недель церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.