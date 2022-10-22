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Кириенко: 83% родителей поддержали поднятие флага и исполнение гимна в школах

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Большинство родителей, бабушек и дедушек школьников поддержали проведение в начале учебных недель церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна, сообщил на Всероссийском форуме классных руководителей замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Кириенко: 83% родителей поддержали поднятие флага и исполнение гимна в школах
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«У нас 83% родителей, бабушек, дедушек, то есть взрослых граждан Российской Федерации, которые поддерживают то, что в школах России появилась вот такая замечательная церемония с подъёмом флага, с гимном, с уроком «Разговоры о важном», — цитирует Кириенко ТАСС.

Он добавил, что, если гордость страной закладывается с детства, потом она «проходит с человеком через всю его жизнь».

В июне глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что подписал стандарт по проведению в школах церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.

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