Минпросвещения утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что подписал стандарт по проведению в школах церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.
Минпросвещения утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага
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«Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте России, в нём описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба», — цитирует его ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею поднимать флаг и исполнять гимн в школах. Глава государства подчеркнул, что там, где данное мероприятие пока невозможно организовать на достойном уровне, лучше его перенести.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT выразила мнение, что эта мера отвечает сегодняшним реалиям и объективно необходима, так как гимн и флаг — это то, что объединяет россиян.

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