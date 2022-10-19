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На портале mos.ru появилась авторизация по QR-коду

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На портале mos.ru появилась возможность быстро авторизоваться по QR-коду.
На портале mos.ru появилась авторизация по QR-коду
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сайт столичной мэрии.

«Такой способ авторизации уже несколько лет внедряют крупные банки, веб-сайты и мессенджеры. Достаточно отсканировать QR-код на портале и подтвердить операцию в городском приложении «Моя Москва», — объяснил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Владислав Шишмарев.

Для входа в аккаунт нужно быть авторизованным в мобильном приложении с помощью единой учётной записи mos.ru.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства с начала 2022 года.

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