На портале mos.ru появилась авторизация по QR-коду

На портале mos.ru появилась возможность быстро авторизоваться по QR-коду.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сайт столичной мэрии.

«Такой способ авторизации уже несколько лет внедряют крупные банки, веб-сайты и мессенджеры. Достаточно отсканировать QR-код на портале и подтвердить операцию в городском приложении «Моя Москва», — объяснил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Владислав Шишмарев.

Для входа в аккаунт нужно быть авторизованным в мобильном приложении с помощью единой учётной записи mos.ru.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области оформили более 3,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства с начала 2022 года.