Психолог Крушинских рассказала о проблемах со здоровьем у детей из-за подавления эмоций

Медицинский психолог Любовь Крушинских предупредила, что сдерживание детьми эмоций может быть чревато аутоагрессией. Это, в свою очередь, может привести к проблемам со здоровьем.

В беседе с «Известиями» она отметила, что детям часто внушают, что злиться плохо, однако это не так. Невыраженная на уровне поведения злость уходит глубоко в тело и чаще всего «попадает» в желудок или горло, добавила Крушинских.

«Она превращается в аутоагрессию, нарушается процесс пищеварения, могут выступать кожные реакции в виде экзем, дерматитов, аллергий или появляться язвы желудка, гастриты. Отказы от еды у детей, нарушение веса, анорексия, булимия, расстройства пищевого поведения тоже связаны с невыраженной и неосознаваемой агрессией, особенно на себя», — уточнила специалист.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или учебное заведение.