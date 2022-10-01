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В Мелитополь доставили 42 автобуса для подвоза детей к школам

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В Мелитополь доставили 42 новых школьных автобуса, сообщила администрация города.

«42 новеньких автобуса для подвоза детей к школам доставили в Мелитополь», — приводит ТАСС сообщение администрации.

Большая часть автобусов будет возить детей в сельские школы из населённых пунктов, где школ нет.

Как ожидается, в октябре в город прибудет ещё 13 автобусов.

30 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Мелитополь станет временной столицей Запорожской области в качестве субъекта Российской Федерации.

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