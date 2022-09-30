военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Рогов заявил, что временной столицей Запорожской области в России станет Мелитополь

Короткая ссылка
Мелитополь станет временной столицей Запорожской области в качестве субъекта Российской Федерации, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что временной столицей Запорожской области в России станет Мелитополь
  • РИА Новости

Он напомнил, что областной центр региона — город Запорожье — в настоящее время контролируется ВСУ.

«Запорожская область как субъект Российской Федерации будет именно областью. Функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь. Ключевое слово «временно», потому как столицей области после освобождения снова будет её областной центр — Запорожье», — сказал Рогов РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября в Кремле пройдёт церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить