Мелитополь станет временной столицей Запорожской области в качестве субъекта Российской Федерации, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он напомнил, что областной центр региона — город Запорожье — в настоящее время контролируется ВСУ.

«Запорожская область как субъект Российской Федерации будет именно областью. Функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь. Ключевое слово «временно», потому как столицей области после освобождения снова будет её областной центр — Запорожье», — сказал Рогов РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября в Кремле пройдёт церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.