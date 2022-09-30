Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать государственный суверенитет и независимость Запорожской области», — говорится в указе.

Аналогичный документ подписан в отношении Херсонской области.

Указы вступают в силу с 29 сентября.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября в Кремле пройдёт церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.

Также сообщалось, что Путин проведёт встречу с главами освобождённых территорий 30 сентября в Москве.