В Москве четыре логистических центра возведут на месте бывших промзон

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на севере и западе столицы в рамках проекта комплексного развития территорий построят четыре логистических центра.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«В рамках комплексного развития участков бывших промзон в Можайском районе, Очаково-Матвеевском и Восточном Дегунине возведут четыре логистических центра общей площадью 160 тыс. кв. м. Также на этих территориях появятся современные промышленные предприятия и общественно-деловые постройки», — отметил вице-мэр.

По его словам, вложения в реорганизацию участков оцениваются в 89 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект должен составить 5,7 млрд рублей.

Реализация проекта позволит создать свыше 16 тыс. рабочих мест.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино в Москве создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.