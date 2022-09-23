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Посол России в Уругвае Будаев заявил о невозможности запретить российскую культуру

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Усилия по запрету российской культуры в мире обречены на провал, поскольку она всегда будет оставаться в сердцах и умах миллионов людей. Такое мнение выразил посол России в Уругвае Андрей Будаев.

Будаев отметил «русофобскую истерию», исходящую от западных стран, которые пытаются запретить любое культурное мероприятие, демонстрирующее российские достижения в области культуры, искусства, науки и спорта.

«Подобные усилия обречены на провал: российскую культуру невозможно запретить, она была, есть и будет оставаться в сердцах и умах миллионов и миллионов людей на нашей планете», — сказал он РИА Новости.

Будаев рассказал, что на этой неделе в российском посольстве в Уругвае прошёл концерт русской классической музыки.

«Российское культурно-гуманитарное присутствие в Уругвае заметно и осязаемо», — указал российский посол.

Ранее президент России Владимир Путин на торжествах по случаю 1160-летия зарождения российской государственности заявил, что никто и никогда не сможет запретить или отменить уникальную российскую цивилизацию.

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