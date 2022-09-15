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В Севастополе строительство поликлиники планируют завершить раньше срока

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В Казачьей бухте Севастополя завершается строительство новой поликлиники на 320 посещений в смену.
В Севастополе строительство поликлиники планируют завершить раньше срока
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт правительства.

Строительная готовность медучреждения составляет более 90%.

По контракту работы должны быть завершены в декабре 2022 года, но строители планируют окончить их раньше.

Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.

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