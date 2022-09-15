В Севастополе строительство поликлиники планируют завершить раньше срока
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт правительства.
Строительная готовность медучреждения составляет более 90%.
По контракту работы должны быть завершены в декабре 2022 года, но строители планируют окончить их раньше.
Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.