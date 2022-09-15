Кардиолог Маршинцева напомнила гипертоникам, что отказ от лекарств может привести к инсульту

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева назвала отказ от поддерживающей терапии самой распространённой ошибкой гипертоников.

«Люди, у которых повышается давление, приходят к кардиологу, тот подбирает терапию, и на этой терапии давление у людей стабилизируется. Многие считают, что если давление нормализовалось, то можно отменять препараты, оно будет и дальше хорошее», — отметила врач в разговоре с «Москвой 24».

Она обратила внимание, что пациенты нередко забывают, что улучшение состояния напрямую связано с приёмом лекарств. Если перестать их пить, давление снова начнёт повышаться.

Это в свою очередь может привести к гипертоническому кризу и даже инсульту, предупреждает кардиолог.

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