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Специалист Ветров дал советы по организации дистанционного обучения

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Владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров дал советы по организации дистанционного обучения.
Специалист Ветров дал советы по организации дистанционного обучения
  • Gettyimages.ru
  • © Peter M. Fisher

В беседе с ФАН он, в частности, порекомендовал правильно организовать рабочее место, а также позаботиться о том, чтобы посторонний шум не отвлекал от занятий.

Как отметил Ветров, всегда должен быть стимул, и если знания являются недостаточным стимулом, то можно, например, после выполнения заданий пойти в кино.

По словам эксперта, не стоит забывать и о физической активности.

«Покушать стоит примерно за 15—30 минут до начала занятий. А во время лекций не забывайте поддерживать водный баланс в организме», — добавил Ветров.

Ранее психолог и карьерный консультант Анна Мухина в эфире «Радио 1» заявила, что при правильном подходе у студента после окончания вуза не возникнет проблем с трудоустройством.

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