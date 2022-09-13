Специалист Ветров дал советы по организации дистанционного обучения

Владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров дал советы по организации дистанционного обучения.

В беседе с ФАН он, в частности, порекомендовал правильно организовать рабочее место, а также позаботиться о том, чтобы посторонний шум не отвлекал от занятий.

Как отметил Ветров, всегда должен быть стимул, и если знания являются недостаточным стимулом, то можно, например, после выполнения заданий пойти в кино.

По словам эксперта, не стоит забывать и о физической активности.

«Покушать стоит примерно за 15—30 минут до начала занятий. А во время лекций не забывайте поддерживать водный баланс в организме», — добавил Ветров.

Ранее психолог и карьерный консультант Анна Мухина в эфире «Радио 1» заявила, что при правильном подходе у студента после окончания вуза не возникнет проблем с трудоустройством.