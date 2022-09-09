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В Краснодарском крае выявили 1889 случаев коронавируса за сутки

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В Краснодарском крае выявили 1889 случаев коронавируса за последние сутки.
В Краснодарском крае выявили 1889 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших в Краснодаре (680 жителей), а также в Сочи и Новороссийске.

С начала пандемии в регионе заболел 308 361 человек, выздоровели 285 948.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5425.

В целом в России за последние 24 часа зарегистрировали 52 106 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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