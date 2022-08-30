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Методист Коновалова назвала алкоголь неуместным подарком учителю к 1 сентября

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Заместитель руководителя методического отдела Домашней школы «ИнтернетУрок» Лада Коновалова рассказала, какие подарки для учителей на 1 сентября считаются неуместными.
Методист Коновалова назвала алкоголь неуместным подарком учителю к 1 сентября
  • Gettyimages.ru

Специалист провела опрос среди знакомых учителей и сформировала перечень нежелательных подарков, пишут «Известия».

В частности, не рекомендуется дарить алкоголь, особенно административному составу школы. Кроме того, преподаватели не хотели бы получить в подарок банки чая и кофе, а также сладости.

«Не попадут в точку сертификаты в магазины косметики, выбранные наугад. Продуктовые пакеты опять же подобрать можно только в случае, если знаешь наверняка предпочтения человека», — резюмировала Коновалова.

Со своей стороны, учитель биологии Домашней школы «ИнтернетУрок» Виктория Давлетбаева назвала неплохими специализированные подарки, например минералы для географа, гербарий для биолога и другие учебно-демонстрационные материалы.

При этом не стоит забывать, что по ст. 575 ГК России, подарок учителю должен быть не дороже 3 тыс. рублей.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.

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