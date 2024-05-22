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Над территориями Белгородской и Калужской областей: в МО РФ заявили об уничтожении четырёх БПЛА самолётного типа за ночь

МО РФ: за ночь средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над двумя регионами России

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Сергей Гусаров
Дежурные средства ПВО в ночь на 22 мая пресекли новую попытку киевского режима устроить атаки на объекты, расположенные на российской территории. Как заявили в Минобороны РФ, три БПЛА самолётного типа были уничтожены над территорией Белгородской области, один — над территорией Калужской области.
Над территориями Белгородской и Калужской областей: в МО РФ заявили об уничтожении четырёх БПЛА самолётного типа за ночь
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев
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  • 22 мая 2024

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  • При уничтожении БПЛА в Калужской области, по предварительной информации, пострадавших или разрушений не зафиксировано. Об этом заявил глава региона Владислав Шапша.

  • Позднее в МО РФ также сообщили, что около 06:40 мск дежурные средства ПВО перехватили над Белгородской областью шесть реактивных снарядов системы «Град».

  • В ночь на 22 мая средства ПВО уничтожили три БПЛА самолётного над территорией Белгородской области, ещё один — над территорией Калужской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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