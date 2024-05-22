Над территориями Белгородской и Калужской областей: в МО РФ заявили об уничтожении четырёх БПЛА самолётного типа за ночь

МО РФ: за ночь средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над двумя регионами России

Дежурные средства ПВО в ночь на 22 мая пресекли новую попытку киевского режима устроить атаки на объекты, расположенные на российской территории. Как заявили в Минобороны РФ, три БПЛА самолётного типа были уничтожены над территорией Белгородской области, один — над территорией Калужской области.

РИА Новости

© Алексей Майшев