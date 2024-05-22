Над территориями Белгородской и Калужской областей: в МО РФ заявили об уничтожении четырёх БПЛА самолётного типа за ночь
МО РФ: за ночь средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над двумя регионами России
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
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22 мая 2024
Главые события спецоперации на Украине за 21 мая — в материале RT.Также по темеСпецоперация Z: хроника главных военных событий 21 маяБоевики ВСУ нанесли террористический удар по Донецку, армия России отрабатывает применение нестратегического ядерного оружия, «Грады»...
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При уничтожении БПЛА в Калужской области, по предварительной информации, пострадавших или разрушений не зафиксировано. Об этом заявил глава региона Владислав Шапша.
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Позднее в МО РФ также сообщили, что около 06:40 мск дежурные средства ПВО перехватили над Белгородской областью шесть реактивных снарядов системы «Град».
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В ночь на 22 мая средства ПВО уничтожили три БПЛА самолётного над территорией Белгородской области, ещё один — над территорией Калужской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.