В Петербурге пресекли канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости

Полиция пресекла в Петербурге канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости.

Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«С марта 2022 года злоумышленники легализовали не менее 1500 иностранцев. Однако, исходя из анализа изъятой в результате проведённых обысков документации, эта цифра может достигать нескольких тысяч», — говорится в заявлении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что главу Центра тестирования, а также некоторых его подчинённых арестовали в рамках дела об организации незаконной схемы по оформлению мигрантам за взятки документов о знании русского языка, законов и истории России.