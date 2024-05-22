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В Петербурге пресекли канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости

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Полиция пресекла в Петербурге канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости.
В Петербурге пресекли канал незаконной миграции, налаженный агентством занятости
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«С марта 2022 года злоумышленники легализовали не менее 1500 иностранцев. Однако, исходя из анализа изъятой в результате проведённых обысков документации, эта цифра может достигать нескольких тысяч», — говорится в заявлении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что главу Центра тестирования, а также некоторых его подчинённых арестовали в рамках дела об организации незаконной схемы по оформлению мигрантам за взятки документов о знании русского языка, законов и истории России.

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