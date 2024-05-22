«Обстановка складывается благоприятно для рубля»: почему курс доллара опустился рекордно за четыре месяца

На торгах в среду, 22 мая, курс доллара впервые с конца января опускался до 89,75 рубля. Стоимость юаня при этом снижалась до 12,37 рубля, а евро — до 97,59 рубля. Значимую поддержку российской валюте оказывают действия бизнеса, считают эксперты. Так, по указу президента Владимира Путина компании продолжают возвращать из-за границы значительный объём экспортной выручки и основную часть этих денег обменивают на рубли. Кроме того, в последние дни предприниматели нарастили объём продажи валюты в преддверии налогового периода и дивидендных выплат. Наряду с этим в пользу укрепления рубля по-прежнему играет высокая ключевая ставка Центробанка. Причём в ЦБ не исключают, что уже в июне руководство регулятора может вновь поднять планку. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара, евро и юаня — в материале RT.

В среду, 22 мая, курсы иностранных валют демонстрируют неоднозначную динамику на Московской бирже. В начале торгов доллар дешевел на 0,37% — до 89,75 рубля, а юань — на 0,32%, до 12,37 рубля. В последний раз аналогичные уровни можно было наблюдать ещё в конце января. Стоимость евро при этом также опускалась на 0,32% и впервые за две недели достигала 97,59 рубля. Впрочем, уже в середине дня показатели незначительно выросли — до 90,2, 12,4 и 97,9 рубля соответственно.

«Существенную поддержку рублю оказывает налоговый период. В это время для уплаты налогов компании-экспортёры активнее продают иностранную валюту, в результате чего её предложение на рынке увеличивается, что способствует укреплению рубля. Пик фискальных платежей мы должны будем увидеть в начале следующей недели», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Кроме того, наблюдаемое удорожание рубля отчасти может вызвано стартом сезона дивидендных выплат в России. Такую точку зрения в разговоре с RT выразила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

«Около половины ожидаемых дивидендов приходится на экспортёров. Хотя пик самих выплат намечен только на середину лета, бизнес может заранее обменивать часть заработанной валюты на рубли для этих целей… Обстановка на рынке пока складывается благоприятно для рубля», — отметила собеседница RT.

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По словам экспертов, значимое влияние на рубль по-прежнему оказывает и действие президентского указа об обязательной репатриации валютной выручки экспортёрами. По указу Владимира Путина бизнес должен возвращать из-за рубежа не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём минимум 90% переведённых средств компаниям нужно обменивать на рубли.

Напомним, глава государства утвердил этот механизм ещё в октябре 2023 года для поддержки нацвалюты. В тот момент получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности в стране. Возникшая нехватка иностранных денежных знаков привела к их резкому удорожанию относительно рубля, и власти решили вмешаться в ситуацию.

В конечном итоге инициатива руководства страны позволила остановить ослабление российской валюты. Так, если ещё в первой половине октября 2023-го стоимость доллара на Мосбирже достигала 102 рублей, то непосредственно после вступления в силу президентского указа показатель стал резко снижаться и с тех пор пока больше не поднимался выше 98 рублей.

Первоначально механизм репатриации валютной выручки был рассчитан лишь на полгода и должен был перестать действовать с мая 2024-го. Между тем после переговоров с бизнесом правительство решило продлить действие инициативы ещё на 12 месяцев — до 30 апреля 2025-го.

«Мера показала свою эффективность. Она помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счёт достижения достаточного уровня валютной ликвидности и дала возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортёрам для сохранения поставок продукции в Россию… Решение (о продлении. — RT) будет способствовать сохранению стабильности валютного курса», — подчеркнули в кабмине.

Сигнал от Центробанка

Помимо действий экспортёров, весомым фактором для рубля сейчас остаётся и жёсткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центрального банка. Об этом в интервью RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

«В пользу рубля играет достаточно высокая процентная ставка. Причём ЦБ уже дал рынку сигнал о том, что для борьбы с инфляцией может поднять планку ещё сильнее… Поэтому у рубля пока сохраняются некоторые возможности для небольшого укрепления», — сказал специалист.

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Ещё 2023-м для сдерживания роста цен на товары и услуги Центробанк более чем в два раза поднял ключевую ставку — с 7,5 до 16% — и с тех пор продолжает удерживать её на этом уровне. За счёт такого ужесточения ДКП кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате со временем население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается и вскоре ценовое давление должно ослабевать.

По данным Минэкономразвития, сейчас уровень годовой инфляции в России всё ещё почти вдвое превышает целевую отметку в 4% и колеблется вблизи 7,9%. Для возвращения показателя к таргету ЦБ пока планирует поддерживать ключевую ставку на высоком уровне и даже не исключает возможность ещё большего ужесточения ДКП, о чём накануне сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин.

«Данные, которые поступили с момента последнего совета директоров, в том числе и данные по инфляционным ожиданиям, в целом усиливают аргументы в пользу того, чтобы степень жёсткости денежно-кредитной политики поддерживать на высоком уровне в течение продолжительного времени… Альтернативный сценарий (повышение ставки. — RT) будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. Насколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения», — цитирует Заботкина Интерфакс.

Отметим, что на фоне сохранения более высоких ставок по кредитам компании обычно закупают меньше иностранных товаров и, соответственно, менее активно приобретают зарубежную валюту. Одновременно растёт приток средств на рублёвые депозиты, что тоже оказывает поддержку рублю.

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В то же время определённое давление на российскую валюту оказывает дешевеющая нефть, считает Дмитрий Бабин. Так, если ещё в середине апреля стоимость сырья эталонной марки Brent на мировом рынке превышала $90 за баррель, то на сегодняшний день показатель опустился до $82.

«Это с определённым лагом во времени уменьшает валютную выручку экспортёров, сокращая поступление иностранной валюты в Россию. Ситуацию усугубляет вероятное сокращение экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики. На этом фоне после завершения налогового периода в конце мая — в начале июня рубль может перейти к умеренному ослаблению», — предположил Бабин.

По его мнению, в ближайшие недели доллар может подорожать до 91,5—93,5 рубля, евро — до 99,5—101,5 рубля, а юань — до 12,6–12,9 рубля. В то же время Наталия Пырьева придерживается более оптимистичной оценки и по-прежнему видит возможности для некоторого укрепления нацвалюты.