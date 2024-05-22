Пасечник: число погибших при обстреле Лисичанска возросло до двух

Число погибших при обстреле Лисичанска возросло до двух, ещё четверо пострадавших доставлены в больницы.

Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Циничный обстрел со стороны ВСУ жилых домов Лисичанска, по предварительной информации, унёс жизни двоих мирных жителей. Ещё четверо пострадавших доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в Telegram.

Ранее Пасечник сообщил, что удар ВСУ по Свердловску в ЛНР, предположительно, был нанесён с использованием ракет ATACMS, снабжённых кассетной боевой частью.