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Пасечник: число погибших при обстреле Лисичанска возросло до двух

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Число погибших при обстреле Лисичанска возросло до двух, ещё четверо пострадавших доставлены в больницы.
Пасечник: число погибших при обстреле Лисичанска возросло до двух
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Циничный обстрел со стороны ВСУ жилых домов Лисичанска, по предварительной информации, унёс жизни двоих мирных жителей. Ещё четверо пострадавших доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в Telegram.

Ранее Пасечник сообщил, что удар ВСУ по Свердловску в ЛНР, предположительно, был нанесён с использованием ракет ATACMS, снабжённых кассетной боевой частью.

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