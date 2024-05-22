Военнослужащие группировки войск «Юг» освободили населённый пункт Клещеевка в ДНР. На этом направлении также нанесено поражение живой силе и технике трёх бригад ВСУ. В общей сложности противник потерял в этом районе более 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре орудия, в том числе М119 производства США и L119 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника, заявили в Минобороны РФ. Бойцы объединения нанесли поражение живой силе и технике подразделений 3-й танковой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанские Хутора, Белый Колодезь и Петропавловка (Харьковская область).

Также отражены три контратаки штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы (Харьковская область). Потери ВСУ за сутки составили до 255 военнослужащих и семь автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены 122-мм боевая машина РСЗО «Град», 152-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) «Акация», 155-мм гаубица М777 производства США, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», а также две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 66-й механизированной бригады ВСУ и 106-й бригады теробороны в районах н. п. Макеевка (ЛНР) и Ивановка (ДНР).

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В районе н. п. Григоровка (ДНР) отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Противник потерял до 130 военнослужащих и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм САУ Krab польского производства, 155-мм буксируемая гаубица FH70 производства Великобритании и две 155-мм гаубицы М198 производства США.

Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили н. п. Клещеевка (ДНР). Наряду с этим поражены живая сила и техника 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах н. п. Георгиевка, Острое и Константиновка (ДНР).

По оценкам Минобороны России, ВСУ потеряли в этом районе более 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 105-мм орудие L119 производства Великобритании.

Тем временем подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 68-й егерской и 71-й пехотной бригад ВСУ в районах н. п. Семёновка, Сокол, Новгородское и Карловка (ДНР).

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Также отражены семь контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах н. п. Архангельское, Нетайлово, Соловьёво и Уманское (ДНР).

Противник потерял до 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Marder производства ФРГ, три автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30, а также два 105-мм орудия М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах н. п. Пречистовка, Великая Новосёлка и Нескучное (ДНР).

Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Владимировка (ДНР).

ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм САУ Krab польского производства, 155-мм буксируемую гаубицу FH70 производства Великобритании, 152-мм САУ «Акация» и 122-мм САУ «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 65-й механизированной бригады ВСУ, 126-й бригады теробороны в районах н. п. Новоандреевка (Запорожская область), Ивановка и Тягинка (Херсонская область).

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 152-мм гаубицу Д-20.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили ряд целей, среди которых два склада боеприпасов ВСУ. В 102 районах нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ.

Средства противовоздушной обороны сбили 34 беспилотника, две управляемые авиационные бомбы HAMMER производства Франции, а также реактивный снаряд HIMARS производства США.