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Подполье: удар нанесён по порту Очакова, откуда ВСУ готовили атаку

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Беспилотник нанёс удар по военному порту Очакова в Николаевской области. По данным подполья, оттуда украинские военные могли совершить атаку на Кинбурнскую косу.
Подполье: удар нанесён по порту Очакова, откуда ВСУ готовили атаку
  • РИА Новости

Очаков получил серию прилётов по военным объектам ночью 22 мая, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В основном все военные объекты расположены на побережье, куда гражданским вход запрещён», — отметил он.

По словам Лебедева, один из ударов пришёлся на порт. Недавно туда завезли разные плавсредства. 

Координатор подчеркнул, что ВСУ могли готовить атаку на Кинбурнскую косу из военного порта города. 

Ранее российские военные атаковали ангары в Очакове, где украинская сторона прятала установки РСЗО HIMARS.

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