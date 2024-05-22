FA: чиновники на Украине призвали готовиться к территориальным потерям

Украинские военные чиновники порекомендовали гражданам готовиться к потерям территорий, пишет издание Foreign Affairs.

Как сообщает журнал, это может произойти в ближайшие месяцы.

«Высокопоставленные военные чиновники и сотрудники разведки в Киеве советуют украинцам приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы», — отмечается в материале.

По словам издания, украинской армии требуется больше военнослужащих. Однако новобранцы, а также западное оружие послужат лишь временной помощью, потому что основная проблема — отсутствие последовательной стратегии противостояния России, подчёркивается в публикации.

Ранее в американском издании Newsweek заявили, что во имя мирного урегулирования Украине придётся официально признать утраченные территории российскими.