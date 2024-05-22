«Сферы влияния можно было разделить»: историк — о формировании союза между нацистской Германией и фашистской Италией

85 лет назад, 22 мая 1939 года, был подписан «Пакт о дружбе и союзе между Германией и Италией» (известен также как «Стальной пакт»), закрепивший союз между режимами Гитлера и Муссолини. Документ состоял из семи статей и фиксировал обязательства по взаимной военной помощи. При этом подчёркивалась общность интересов Германии и Италии. В секретном дополнительном протоколе прописывались конкретные методы военного и пропагандистского сотрудничества. О том, как формировался союз нацистской Германии с фашистской Италией и каковы были последствия его создания, в интервью RT рассказал исполняющий обязанности декана исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАО, доктор исторических наук, профессор Лев Белоусов.

— Как фашисты пришли к власти в Италии и что представлял собой фашистский режим, существовавший в стране в период между двумя мировыми войнами?

— Фашизм был порождён последствиями Первой мировой войны. Италия оказалась, как говорили тогда, «побеждённой среди победителей», потому что она не достигла поставленных в войне целей. Она не получила того, что ей было обещано по секретному Лондонскому договору, подписанному перед вступлением Италии в войну. Рим должен был получить территории на Балканах, острова в Средиземном море, протекторат над Албанией. Однако по итогам Первой мировой войны большинство из этих обещаний выполнено не было. Итальянцы, которые провели годы в траншеях, по возвращении домой не увидели никаких позитивных социальных изменений. Они просто остались не у дел. Сформировалась обширная группа разочарованных и озлобленных людей, умеющих владеть оружием. Либеральное правительство было бессильно что-либо сделать.

Также по теме «Зёрна гитлеровской пропаганды»: что послужило причиной начала Второй мировой войны 80 лет назад войска вермахта перешли границу с Польшей. Формальным поводом для развязывания Германией Второй мировой войны стала...

Зато подход к этим людям нашёл Бенито Муссолини. До войны он был социалистом, но потом разочаровался в левых идеях и порвал с социалистической партией. Он участвовал в Первой мировой войне и был демобилизован по ранению. В 1919 году Муссолини собрал своих приспешников в Милане, и они приняли манифест, адресованный всему населению Италии. Каждой социальной группе Муссолини что-то обещал: рабочим — восьмичасовой рабочий день, крестьянам — землю, женщинам — избирательное право, мелкой буржуазии — ограничения для крупного капитала и так далее. Это был мощный популистский выстрел, направленный сразу во все стороны.

Сначала группа сторонников Муссолини, которых стали называть фашистами, была немногочисленной. Однако со временем её всё больше и больше поддерживали те, кто хотел установить сильную власть, подавить левое революционное движение, «навести порядок». Итальянским элитам нравилось, что фашисты, в отличие от коммунистов и социалистов, не посягали на частную собственность. Поэтому истеблишмент разделился на две большие группы. Одни хотели использовать фашистов для подавления революционного движения, а потом отодвинуть в сторону, другие были готовы допустить сторонников Муссолини к власти на более длительный срок, если те не будут инициировать радикальных изменений в обществе.

В 1922 году Муссолини устроил поход фашистов на Рим. Тогда король Италии Виктор Эммануил III в последний момент отказался вводить в городе осадное положение и назначил Муссолини премьер-министром. В период адаптации к власти новый глава правительства делился полномочиями с другими партиями. Но потом назрел кризис, связанный с тем, что фашизм был несовместим с принципами демократии. Это была тоталитарная диктатура, проникающая во все сферы общественной жизни и не терпящая никакой оппозиции: в середине 1920-х годов Муссолини ликвидировал в Италии демократические институты и запретил оппозиционные политические партии. Это был первый в западном мире политический режим такого типа.

Под руководством Муссолини в Италии были созданы мощный репрессивный аппарат, направленный на борьбу с антифашистами, тайная полиция, огромная сеть доносчиков. Дуче (с лат. dux — «лидер, вождь», титул Муссолини. — RT) объявил о формировании корпоративного государства, в котором на смену классовой борьбе якобы пришло сотрудничество разных классов. Реальная же власть была сконцентрирована в руках фашистской верхушки. При этом короля Муссолини не тронул, так как многие итальянцы были привязаны к институту монархии.

Марш фашистов на Рим, 1922 год

Legion-Media

— Как и почему произошло сближение между итальянскими фашистами и немецкими нацистами?

— Изначально одним из тезисов фашистского движения в Италии было возрождение былого величия Римской империи. Средиземное море Муссолини хотел превратить в Итальянское озеро. Но Италия не обладала мощным военно-экономическим потенциалом и не могла выступать в качестве самостоятельного сильного игрока на европейской арене. Италия ещё с конца XIX века во внешней политике искала для себя международные коалиции, которые потенциально побеждали в европейском конфликте.

Нужно иметь в виду, что союз между Муссолини и Гитлером сложился не сразу. Кем был в 1922 году Муссолини? Главой правительства. А Гитлер? Несостоявшимся художником и мелким шовинистом. Гитлер был для Муссолини в это время никем, зато Гитлер личностью Муссолини восхищался.

Объединение Рима с Берлином было перспективно из геополитических соображений: Германию больше интересовал контроль над северной и центральной частями Европы, а Италию — над южной. Сферы влияния можно было разделить. Но лидер итальянских фашистов начал принимать немецких нацистов во внимание только после того, как они набрали больше всего голосов на парламентских выборах в Германии в 1932 году. Ну а когда Гитлер стал рейхсканцлером, Муссолини увидел, что в Европе возникла новая серьёзная сила, в союзе с которой теоретически можно противостоять англичанам и французам. Однако даже после этого сотрудничество между ними было налажено не сразу. Муссолини, например, был очень недоволен попытками Гитлера установить контроль над Австрией в 1934 году. После первой встречи с Гитлером Муссолини рассказывал своим близким, что тот произвёл на него впечатление помешанного человека.

Адольф Гитлер и Бенито Муссолини

Legion-Media

При этом следует отметить, что между нацистским и фашистским режимами существовали существенные различия. В Италии долгое время не было расизма и антисемитизма, подобных германским. Но в 1937 году, когда Муссолини посетил Германию и лично убедился в растущей мощи Третьего рейха, он был подавлен и восторжен одновременно. Он начал страшно завидовать Гитлеру. При этом ему было важно присоединиться к тем, кто, по его мнению, будет вершить судьбу Европы. И он окончательно взял курс на сближение с Третьим рейхом. После этого в Италии появился расовый манифест, расовые законы. Итальянцы с большим удивлением для себя узнали, что они принадлежат к некой высшей расе и что есть расы низшие. Евреи были ограничены в правах. Для них создавались отдельные учебные заведения, им запрещали некоторые виды профессиональной деятельности и браки с итальянцами, но таких ужасов, как в Германии, в Италии с ними не происходило.

Сотрудничество между нацистами и фашистами укрепилось во время поддержки мятежа генерала Франко в Испании. Муссолини отправил на Пиренейский полуостров свои войска. Причём на стороне республиканцев в это время сражались итальянские антифашисты.

Окончательно Муссолини сделал свой выбор, когда Италия присоединилась к Антикоминтерновскому пакту. Муссолини начал превращаться в вассала Гитлера. Он даже проглотил обиду, когда Германия провела аншлюс Австрии. Муссолини изображал из себя медиатора в ходе злополучных мюнхенских переговоров 1938 года, по сути дела, реализовывая план, начерченный в гитлеровском Генштабе.

Когда Гитлеру сошла с рук аннексия Судетской области, а затем и захват оставшейся Чехословакии, Муссолини понял, что сам может действовать подобным образом. В 1939 году итальянские войска без всяких причин вторглись в Албанию и оккупировали её. Муссолини хорошо понимал, что в Европе неизбежно начнётся большая война. Это был путь, с которого уже не удалось бы свернуть. Но оружие у Италии было старое, не хватало сырьевых ресурсов, топлива — Муссолини с радостью бы оттянул начало масштабного конфликта.

Адольф Гитлер и Бенито Муссолини с иерархами фашистской Италии и нацистской Германии

© PA Images via Getty Images

— 22 мая 1939 года был заключён военный союз между Италией и Германией, известный также как «Стальной пакт». О чём шла речь в этом документе?

— В преамбуле документа была многозначительная фраза об общем выступлении Италии и Германии для обеспечения жизненного пространства. Из семи статей пакта две были направлены на реализацию этой цели. В одной из них шла речь о том, что в случае начала военного конфликта стороны союза поддерживают друг друга. В другой говорилось о том, что в случае войны одна сторона может заключать мир только с разрешения другой. Так Италия стала союзником Германии в её захватнической деятельности.

— Как Италия участвовала во Второй мировой войне до начала германской агрессии против Советского Союза?

— Муссолини говорил, что Италии необходимо наладить промышленное производство, переобучить армию, и поэтому предлагал перенести начало большой войны на 1943 год. Но Гитлер его не слушал. Он игнорировал мнение Муссолини и лишь делал вид, что советуется с ним, информируя его обо всём постфактум.

Когда начиналась война Германии против Польши, Муссолини не располагал ресурсами, необходимыми для непосредственного участия в боевых действиях на стороне Третьего рейха. Поэтому Италия заявила, что принципиально выполняет свои союзнические обязательства, но в данный момент в войне не участвует.

А вот в 1940 году, когда немцами уже была фактически разгромлена Франция, Муссолини понял: если он не вступит в войну, то останется ни с чем. 10 июня Италия объявила войну Франции и Британии. Создав огромное численное преимущество, она захватила небольшие территории на юге Франции. Это был удар в спину уже поверженному врагу.

В дальнейшем Италия атаковала Грецию. В знак мести Гитлеру, не информировавшему Муссолини о своих планах, дуче не сообщил нацистскому фюреру о своих намерениях, но он просчитался. Греция — это не Албания. Она оказала сопротивление, и у итальянских войск начались большие проблемы. Кроме того, британцы стали громить итальянские войска в Северной Африке. Итальянцы не обладали боевым духом, они оказались гирей на ногах у Гитлера, которому приходилось везде приходить им на помощь.

Адольф Гитлер и Бенито Муссолини посещают итальянские войска в оккупированной части СССР

© Heinrich Hoffmann/ullstein bild via Getty Images

— Как итальянские войска проявили себя на советско-германском фронте и в ходе оккупации территории СССР?

— Муссолини не знал о планах войны Гитлера против Советского Союза, он мог о них только предполагать. Но как только дуче узнал, что немцы намереваются разгромить СССР за восемь недель, он решил послать войска на восток. Логика была такой же, как и в случае с Францией: он хотел оказаться в лагере победителей и отхватить себе кусочек. Муссолини отправил на Советско-германский фронт корпус, потом корпус вырос до армии, насчитывавшей примерно 220 тыс. человек.

Немецкое командование и немецкие офицеры всегда с пренебрежением относились к итальянским войскам. И было понятно почему: итальянцы не хотели воевать.

Итальянцы под Сталинградом в 1942 году

© Mondadori via Getty Images

Разгром итальянских войск Красной армией под Сталинградом — это результат порочной агрессивной политики фашизма. Эти события стали составляющей частью коренного перелома в Великой Отечественной войне. Одна часть итальянских сил погибла, другая брела голодной, замёрзшей и озлобленной по заснеженным степям. Эти люди не понимали, что они делают в России, и проклинали Муссолини. В самой Италии на фоне военных поражений нарастали антифашистские настроения.

— Как Италия была освобождена от нацистов и как сложилась судьба фашистов в Италии?

— В результате коренного перелома на Советско-германском фронте инициатива в боевых действиях начала переходить к антигитлеровской коалиции. Силы западных союзников высадились на Сицилии. Итальянские войска бежали, практически не оказывая активного сопротивления. Затем союзники переправились через Мессинский пролив и развили наступление в направлении Рима. Столица Италии подверглась мощной бомбардировке. Разочарование в политике, проводимой Муссолини, вышло на новый уровень. Против него возникло сразу два заговора. В одном участвовали фашистские иерархи, в другом — король и военное руководство. Участники обоих обвиняли во всех неудачах Италии лично дуче. Муссолини был смещён с должности и арестован. Когда об этом стало известно народу, фашистский режим пал. Люди стали сбрасывать статуи Муссолини, началась охота на фашистов. Король Виктор Эммануил III и представители его окружения бежали из Рима. Итальянская армия начала разваливаться. Часть военных просто разошлись по домам.

Казнённый Муссолини

Legion-Media

© World History Archive

Гитлер принял решение ввести в Италию немецкие войска, которые оккупировали северную и центральную части страны. Муссолини был освобождён немецкими парашютистами из-под ареста и возглавил марионеточное «республиканское» правительство, подконтрольное нацистам.

На оккупированных гитлеровцами территориях возникло мощное движение сопротивления. Это было славной страницей в истории итальянского народа. Партизанские отряды возникали повсеместно и в первую очередь на севере, в горах. В апреле 1945 года в Италии произошло национальное восстание. Партизаны покинули горы и освобождали города от нацистов ещё до подхода сил антигитлеровской коалиции. Муссолини пытался бежать, но был пойман и казнён. Так закончился печальный период в истории Италии, который часто называют «чёрным двадцатилетием».