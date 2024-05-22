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Боррель высказался о решении трёх европейских стран признать Палестину

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель принял к сведению решение Испании, Ирландии и Норвегии признать палестинскую государственность.
Боррель высказался о решении трёх европейских стран признать Палестину
  • РИА Новости

Соответствующий комментарий дипломат оставил в соцсети X.

«Я буду неустанно работать со всеми государствами-членами, чтобы продвигать общую позицию ЕС, основанную на решении о двух государствах», — добавил Боррель.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT объяснил, почему ряд стран Европы признали Палестину в качестве государства.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху раскритиковал признание Палестины со стороны Ирландии, Испании и Норвегии.

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