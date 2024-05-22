Боррель высказался о решении трёх европейских стран признать Палестину
- РИА Новости
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«Я буду неустанно работать со всеми государствами-членами, чтобы продвигать общую позицию ЕС, основанную на решении о двух государствах», — добавил Боррель.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT объяснил, почему ряд стран Европы признали Палестину в качестве государства.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху раскритиковал признание Палестины со стороны Ирландии, Испании и Норвегии.