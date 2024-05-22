Сунак пообещал в преддверии выборов бороться за каждый голос

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после объявления о проведении всеобщих выборов 4 июля пообещал бороться за голос каждого британца.

«В течение следующих нескольких недель я буду бороться за каждый голос. Я заслужу ваше доверие», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Сунак объявил, что досрочные выборы в парламент Великобритании состоятся 4 июля.