Сунак пообещал в преддверии выборов бороться за каждый голос
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после объявления о проведении всеобщих выборов 4 июля пообещал бороться за голос каждого британца.
- РИА Новости
«В течение следующих нескольких недель я буду бороться за каждый голос. Я заслужу ваше доверие», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Сунак объявил, что досрочные выборы в парламент Великобритании состоятся 4 июля.
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