Сунак объявил, что досрочные выборы в парламент Британии пройдут 4 июля

Досрочные выборы в парламент Великобритании состоятся 4 июля. Об этом заявил британский премьер Риши Сунак.

Выступая 22 мая перед зданием своей резиденции в Лондоне, британский премьер отметил, что для жителей Великобритании настало время решить, хотят ли они «опираться на достигнутый процесс или рискнуть и оказаться вновь в самом начале».

«Ранее сегодня в разговоре с Его Величеством королём (Карлом III. — RT) я попросил распустить парламент. Король удовлетворил эту просьбу, и у нас будут всеобщие выборы 4 июля», — приводит слова Сунака ТАСС.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Сунак намерен созвать выборы в парламент Великобритании на 4 июля.