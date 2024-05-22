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Сунак объявил, что досрочные выборы в парламент Британии пройдут 4 июля

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Досрочные выборы в парламент Великобритании состоятся 4 июля. Об этом заявил британский премьер Риши Сунак.
Сунак объявил, что досрочные выборы в парламент Британии пройдут 4 июля
  • AP

Выступая 22 мая перед зданием своей резиденции в Лондоне, британский премьер отметил, что для жителей Великобритании настало время решить, хотят ли они «опираться на достигнутый процесс или рискнуть и оказаться вновь в самом начале».

«Ранее сегодня в разговоре с Его Величеством королём (Карлом III. — RT) я попросил распустить парламент. Король удовлетворил эту просьбу, и у нас будут всеобщие выборы 4 июля», — приводит слова Сунака ТАСС.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Сунак намерен созвать выборы в парламент Великобритании на 4 июля.

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