США проигрывают идеологическую «третью мировую войну» России и Китаю.

Об этом пишет издание The Hill.

По мнению журналистов, Вашингтону не хватает военного потенциала. Также огромную роль играет отсутствие у Белого дома способности «противостоять кибератакам и дезинформации».

«Вместо того, чтобы вести себя, как Авраам Линкольн и демонстрировать решимость одержать победу, Байден подражает (Джеймсу) Бьюкенену, пренебрегающему своим долгом лидера свободного мира», — считают авторы The Hill.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая превосходят классические союзы из прошлого.