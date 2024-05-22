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The Hill: США проигрывают идеологическую «третью мировую войну» России и Китаю

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США проигрывают идеологическую «третью мировую войну» России и Китаю.
The Hill: США проигрывают идеологическую «третью мировую войну» России и Китаю
  • AP

Об этом пишет издание The Hill.

По мнению журналистов, Вашингтону не хватает военного потенциала. Также огромную роль играет отсутствие у Белого дома способности «противостоять кибератакам и дезинформации».

«Вместо того, чтобы вести себя, как Авраам Линкольн и демонстрировать решимость одержать победу, Байден подражает (Джеймсу) Бьюкенену, пренебрегающему своим долгом лидера свободного мира», — считают авторы The Hill.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая превосходят классические союзы из прошлого.

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