Юрист Ремесло объяснил, зачем журналист Кашин попросил у Ходорковского «грантик» на суд с ФБК

Журналист Олег Кашин* 22 мая 2024 года опубликовал открытое обращение к Михаилу Ходорковскому* с просьбой предоставить ему «грантик» для подачи иска о клевете к ФБК**, который включил Кашина в список «коррупционеров и разжигателей войны». В комментарии RT юрист Илья Ремесло подчеркнул, что письмо Кашина — это очередной акт внутривидового соперничества несистемной оппозиции.

В открытом письме Михаилу Ходорковскому Кашин отмечает, что экс-олигарх в рамках обсуждения фильма Марии Певчих* «Предатели» предложил выплатить грант тому, кто был неправомерно обвинён ФБК в незаконном обогащении.

Называя себя в обращении «одним из первых медийных навальнистов», журналист пишет о том, что постепенно ФБК стал перерождаться в «группировку наподобие уголовной кодлы». Одним из инструментов сведения счётов с любыми несогласными, по мнению Кашина, стал «список коррупционеров и разжигателей войны» («Список 6000»), насчитывающий в настоящий момент 7948 фамилий.



Кашин высказал желание подать против ФБК иск о клевете, настаивая на том, что наличие его имени в этом списке обусловлено исключительно сведением с ним личных счётов руководством организации. При этом журналист прямо пишет о своей готовности получить у Ходорковского «грантик» на судебное преследование ФБК.

По мнению Кашина, подать иск можно в Высокий суд Лондона или суд Литвы.



В комментарии RT юрист Илья Ремесло отметил, что Кашин таким образом пытается поднять собственную медийную значимость и — в случае успеха — получить дополнительное финансирование.



«Кашин — известный попрошайка. Кто знает его прошлое, тот понимает, что человек всегда сидел на двух стульях, пытался прилепиться и к националистам, и к навальнистам, и даже работал на провластные издания. Теперь он пытается присоседиться к Ходорковскому. Видимо, деньги кончаются — в Англии дорого жить. Таким образом, он просто пытается найти себе нового спонсора. Судебных перспектив вся эта история не имеет. Классическая борьба жабы и гадюки», — заявил юрист.



* Физлица, признанные иноагентами на территории РФ.

** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.