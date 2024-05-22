Экс-министра строительства Ставрополья арестовали по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд города Ставрополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру строительства Ставропольского края, ставшему фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Как сообщила объединённая пресс-служба судов Ставрополья, бывшего чиновника арестовали сроком на 1 месяц 27 суток — до 17 июля.

По данным следствия, экс-министр, а также ещё один фигурант дела организовали заключение договора о поставке инертных материалов для ремонта муниципальной дороги с контролируемой ими организацией.

В качестве предоплаты компании перечислили 50 млн рублей. Второго фигуранта также арестовали до 17 июля.

Ранее в Москве по делу о мошенничестве арестовали заместителя губернатора Алтайского края Ивана Кибардина.